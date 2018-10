Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

Intervista a Tuttosport per Leonardo Mancuso, attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito al Pescara con il quale è attualmente capocannoniere della Serie B. "I dirigenti della Juve mi hanno fatto i complimenti per quest'avvio di campionato, ma il mio unico pensiero è il Pescara. Siamo partiti bene e vogliamo continuare così. La tentazione estiva della Juve U23? Ho fato tanta gavetta per arrivare in B e sono stato ben contento che Juve e Pescara abbiano deciso di rinnovare il prestito. La seconda squadra bianconera non è mai stata una vera possibilità per me. La 7 di Ronaldo? Mi sarebbe piaciuto incrociarlo in estate, ma avendo già un accordo col Pescara non sono stato nemmeno passato da Torino. Sarebbe interessante vederlo allenare da vicino. Se mi invitano vado al volo... La Juve un sogno per il futuro? E' uno stimolo importante, un qualcosa che mi aiuta a dare ancora di più. I pensieri, però, sono tutti rivolti al Pescara".