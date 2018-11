Mandorlini dopo l'esonero da Cremona: "Scelta da non commentare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A poche ore dal suo esonero dalla panchina della Cremonese Andrea Mandorlini ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per commentare il suo addio al club grigiorosso: "Imbattuti fino a 10 giorni fa. In emergenza abbiamo fatto risultato in un campo difficile come Verona. Non commento neanche questo esonero. In bocca a lupo ai miei ragazzi!"