Maniero a -3 reti dal rinnovo automatico. In sette gare si gioca il futuro al Pescara

In scadenza a fine stagione il centravanti Riccardo Maniero ha intenzione di giocarsi il tutto per tutto in queste ultime sette gare di campionato per aiutare il Pescara a mantenere la categoria e guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. Nel contratto stipulato la scorsa estate, come riporta Pescarasport24.com, con il club abruzzese è infatti inserita una clausola per il rinnovo automatico al raggiungimento dei sette gol. Per ora il classe ‘87 è a quota quattro, con quello segnato ieri che è valso un prezioso pari contro l’Empoli e ora ha davanti sette gare per raggiungere l’obiettivo. Vorrebbe dire segnare una rete in metà delle gare da qui a fine anno, impresa non facile anche se Maniero ha fatto intendere di volersi ritagliare uno spazio importante e ripagare il club della fiducia.