Maniero: "Potevo andare all'Olbia, ma ho scelto Cittadella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Luca Maniero, centrocampista classe 1998, in merito alle ipotesi di mercato che lo hanno riguardato durante la scorsa sessione di mercato: "Negli ultimi giorni del mercato di agosto avevo la possibilità di trasferirmi all’Olbia, ma d’accordo col digì Marchetti abbiamo deciso che era meglio restare qui, perché posso crescere di più seguendo l’esempio dei grandi. Io so di partire dietro a molti dei miei compagni, non tanto perché sono giovane, ma perché ho meno esperienza di loro in termini di partite disputate tra i professionisti. Ma so anche che qui potrò giocarmi le mie possibilità"