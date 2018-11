© foto di Federico De Luca

Intervistato dal Corriere del Veneto il difensore Andrea Mantovani ha parlato del momento in casa LR Vicenza Virtus e del suo personale: “Triestina? Il primo tempo non era andato particolarmente bene, ma nell’intervallo abbiamo parlato delle situazioni tattiche in cui c’era da migliorare e abbiamo fatto poi meglio. Ci abbiamo sempre creduto e alla fine siamo riusciti a uscire dal campo imbattuti. Venivamo da due sconfitte esterne e portare a casa punti nella trasferta contro la formazione che si trovava prima in classifica è stato importante. Finora abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti grazie a un gruppo unito e compatto composto da giovani interessanti e da qualche giocatore esperto. - conclude Mantovani parlando a livello personale - A Vicenza sono tornato convinto di poter fare bene, completando un qualcosa che ho interrotto due anni fa. Giocare in Serie C non è un problema se lo fai in una piazza come Vicenza che della terza serie non ha niente. Inoltre la nuova proprietà mi ha presentato un progetto serio e di conseguenza ribadisco che ci sono tutti i presupposti per fare bene".