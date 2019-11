Marcolini: "Contro l'Entella servirà un Chievo brillante, ordinato e cattivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la sosta, tornerà in campo il Chievo Verona, impegnato stasera nella gara che concluderà la 13^ giornata del campionato di B. E della quale, in conferenza stampa, ha parlato mister Michele Marcolini: “Stiamo bene, la settimana della sosta abbiamo potuto lavorare con tranquillità, al netto delle assenze per le Nazionali: stiamo cercando di approcciarci al meglio a questa gara, dopo una sconfitta c’è voglia di rivalsa, di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di attaccare nuovamente le zone più alte della classifica”.

Che in vista del confronto contro l’Entella ha poi proseguito: “Difetti strutturali non mi sono trovato a doverne gestire, la cosa che più spicca è quanto abbiamo creato e potuto concludere in modo diverso, ma mi interessa di più vedere che la squadra gioca sempre a far male: alla fine siamo uno degli attacchi più prolifici, anche se potremmo avere sicuramente numeri migliori”.

Nel dettaglio dell’avversario: “Come si vince con l’Entella? Speriamo di dimostrarlo sul campo, con idee chiare. Di sicuro serve una partita di alto livello, dove i singoli si esprimono al meglio e la squadra deve dare l’idea di grande compattezza. I liguri sono compatti, a centrocampo molto esperti, e la gara sarà delicata: la percentuale di errore dovrà essere bassa, sennò ci metteranno in difficoltà. Boscaglia sta facendo molto bene da tempo, sa dare una certa identità alle proprie squadre. Ci sarà da sudare per avere la meglio, ma se saremo il Chievo brillante, ordinato e cattivo avremo più possibilità di fare bella figura. La nostra mentalità non cambia in base all’avversario”. Il tecnico potrà contare su quasi tutta la rosa a sua disposizione, anche se Emanuele Giaccherini è indisponibile a causa di un risentimento muscolare al polpaccio accusato durante la rifinitura.