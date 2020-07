Marino, Empoli: "Il Venezia squadra tosta. Ma noi abbiamo tutto nelle nostre mani"

Trasferta lagunare per l'Empoli, impegnato domani sera sul campo del Venezia. Conferenza pre gara di mister Pasquale Marino, tecnico degli azzurri, che ha così parlato a poco più di 24 ore dal prossimo match: "Siamo, come tante squadre, in rodaggio, molte delle mie scelte dipendono anche dalle caratteristiche dei giocatori: non siamo in ritardo solo con gli attaccanti, abbiamo una manovra non ancora veloce sulla quale migliorare, è inutile attaccarsi agli errori degli arbitri, pensiamo semmai a far aumentare gli episodi a nostro favore. La pausa ha chiaramente influito molto, dobbiamo ritrovare la condizione che avevamo prima della sosta e che ora non abbiamo, non siamo questi, e quindi dobbiamo ritrovare quello spirito, quella ferocia e quella cattiveria agonistica vista prima dello stop. Non rendiamo per quello che ci aspettavamo, è vero, ma comunque è un discorso generico. Gli otto cambi da una gara all'altra? Con le gare ravvicinate si devono valutare molte cose, ecco perché alle volte si devono compiere tanti cambi a livello di formazione da schierare".

Andando poi al confronto che mister e società hanno avuto con la squadra dopo Pescara: "Quando le prestazioni sono al di sotto di quello che ci si aspetta, è normale che la società - e questa è molto organizzata - abbia pretese: è un dare e un avere. I confronti per stimolare una reazione che ci deve essere sono normali, non dobbiamo andare in campo per ottenere il punticino, siamo una squadra costruita per un campionato di vertice. Ora pensiamo a fare più punti possibile da qui alla fine, senza pensare a farli per la salvezza, sarebbe folle pensare a questo quando abbiamo sfiorato la zona playoff".

Nota conclusiva, all'avversario: "Mi piace molto come gioca il Venezia, ha un'identità ben precisa e delineata. Sappiamo di affrontare un avversario ostico, sono partiti anche meglio rispetto a noi perché hanno fatto parecchi punti, ma è tutto nelle nostre mani, tutto dipende da noi e dal nostro approccio al match: se questo sarà ben fatto, abbiamo le qualità per fare bene. E il massimo si raccoglie mettendo in campo sacrificio, fame e voglia: se mancano queste componenti non si sfruttano nemmeno le qualità tecniche".