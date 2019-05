© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al momento del suo addio alla città di La Spezia, Pasquale Marino, oramai ex tecnico del club aquilotto, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al sito cittadellaspezia.com: "Mi dispiace enormemente lasciare un posto in cui sono stato trattato benissimo. Non solo alla fine, quando magari erano stati centrati gli obiettivi. Alla Spezia mi sono sentito benvoluto dal primo giorno e questo non lo dimentico. Ma non c'erano le condizioni per continuare. Ci tengo a dire che non sono stato a casa dieci giorni per incontrare altre squadre, ma solamente per problemi personali. Lascio anche un gruppo con cui penso di aver creato un buon rapporto, una squadra che in campo metteva quello che provavamo in settimana sempre"