Marrone: "Crotone la scelta giusta. Spolli importante per la mia scelta"

Il neo acquisto del Crotone Luca Marrone ha parlato ai microfoni di FCTv della scelta di vestire la maglia calabrese per rimettersi in gioco: “Crotone per me è la scelta giusta per rimettermi in gioco, ho avuto modo di conoscere i miei nuovi compagni, il mister e tutto lo staff e sono convinto che con il duro lavoro riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. - continua Marrone - rima di venire qui ho parlato con Spolli, che ha giocato un ruolo importante nella mia scelta. Non vedo l’ora di scendere in campo e dimostrare il mio valore. A Verona mi sono allenato sempre, forse non ho ancora 90 minuti nelle gambe ma sono a disposizione del mister già dalla prossima partita contro lo Spezia.”