Marzo da incubo per il Pescara. Senza Zeman la musica non cambia

© foto di Federico Gaetano

Zeman o non Zeman il Pescara fatica a cambiare marcia in campionato e continua a scivolare verso le zone pericolose. L'arrivo di Massimo Epifani sulla panchina infatti non ha cambiato il percorso discendente degli abruzzesi nonostante i tentativi di dare una nuova veste tattica a una squadra nata e costruita per il 4-3-3 del boemo. Il mese di marzo ha acuito una crisi in essere già da tempo (l'ultima vittoria risale al 10 febbraio) con quattro sconfitte in cinque gare e appena un punto conquistato. Vero che il calendario non ha sorriso ai biancazzurro viste le sfide contro Cittadella (decisiva per l'esonero di Zeman), Parma, Carpi ed Empoli - tutte squadre però con obiettivi di partenza simili a quelle degli abruzzesi – e un solo scontro diretto dove è arrivato un punto che serve a poco. Contro il Brescia nell'ultima gara del mese servirà un deciso cambio di passo se si vorrà evitare una crisi ancora più acuta e il concretizzarsi di fantasmi che sembravano lontanissimi.