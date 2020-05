Mascherine griffate col logo della società. Lo Spezia prende le distanze e pensa alle vie legali

Nei giorni scorsi sono apparse sul mercato delle mascherine con il logo dello Spezia calcio. Un'iniziativa non legata al club ligure che con una nota sul proprio sito ufficiale ha voluto prendere le distanze annunciando di essere pronto ad adire alle vie legali per tutelarsi. Questa la nota:

"Lo Spezia Calcio, venuto a conoscenza che risulterebbero in vendita mascherine griffate con il logo ufficiale del Club, comunica di non aver mai concesso a terzi l'utilizzo del proprio marchio e di non aver mai autorizzato alcuna produzione di tali dispositivi medici, trattandosi, oltretutto, di prodotti non certificati e potenzialmente non sicuri per la salute. La Società precisa di essere completamente estranea a tali produzioni e canali di vendita e di stare svolgendo approfondimenti per l’accertamento dei responsabili ai fini della loro segnalazione all’Autorità Giudiziaria".