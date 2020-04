Mastella sul futuro del Benevento: "Chi vuole che rimanga in B dice una str****ta incredibile"

Torna a farsi sentire la voce del sindaco di Benevento Clemente Mastella in merito al futuro del club sannita, primo con netto distacco in Serie B e con un piede già nella massima serie fina da prima del lockdown: “Il rischio è quello di non continuare o di riprenderlo alla fine di agosto - si legge su OttoPagine -. La mia opinione è quella di determinare la fotografia di quanto fatto fino a questo momento, prendendo in considerazione le classifiche attuali. Se ciò non dovesse accadere, vi dico che ho già contattato i sindaci di Monza, Reggio Calabria e Crotone, città che hanno gli stessi interessi di promozione del Benevento, per fare ricorso insieme contro questa forma di procedura anomala, caratterizzata da furberia e ladrocinio da parte di chi vuole fermarsi come se non fosse successo nulla. Addirittura il Brescia, che si può dire sia già in B, ha proposto di far restare il Benevento tra i cadetti nel prossimo anno con un vantaggio di 22 punti. Credo che sia una str****ta incredibile".