Matera, Quotidiano del Sud titola: "Esordio col botto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Matera ha battuto ieri il Rieti per 2-0, in occasione dell'esordio nel nuovo campionato di Serie C. Il Quotidiano del Sud titola: "Esordio col botto per il Matera". Scaringella e Ricci mandano al tappeto il Rieti, conquistando così i primi tre punti della stagione. Gara dominata dai biancazzurri. "In tribuna Paparesta-Benedetto: prove di futuro?", aggiunge il quotidiano.