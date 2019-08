© foto di Federico Gaetano

Il neo centravanti del Livorno Fabio Mazzeo ha parlato in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia amaranto dopo l’esperienza al Foggia: “È sempre bello poter affrontare nuove sfide e Livorno è una piazza importante che sa regalare nuovi stimoli. Dopo una stagione sfortunata con il Foggia, riparto da qui con giusta voglia di fare bene e tanta rabbia. - continua Mazzeo come riporta il sito dei labronici - La squadra è un giusto mix di giovani ed esperti, penso che potremo fare bene. Cerchiamo prima di raggiungere la salvezza, poi vedremo cosa succederà. Ruolo? In carriera ho giocato in tutte le posizione, posso fare sia l’esterno che la prima punta”