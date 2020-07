Mazzitelli: "Mi piacerebbe tornare in Serie A. Ma prima voglio salvare l'Entella"

Tra le note positive dell'Entella post lockdown, c'è sicuramente Luca Mazzitelli, tre gol nelle ultime cinque gare. Il calciatore ha parlato ai microfoni di pianetaserieb.com, partendo dalla sua scelta di sposare il progetto dei liguri: "A gennaio ho fatto questa scelta proprio perché era da tempo che non riuscivo a trovare continuità a causa di infortuni e scelte tecniche. Mi mancava il fatto di poter giocare la domenica, sono contento della decisione presa e dei risultati che sto ottenendo. Ora voglio concludere al meglio in queste ultime partite. Il fatto di giocare con continuità ti aiuta a ritrovare le sensazioni che provavi prima. Tutto ciò mi fa capire che sto lavorando nel modo giusto, ma non voglio fermarmi qui bensì fare molto di più. Obiettivi? Punto, innanzitutto, a salvarmi il prima possibile con l’Entella. È chiaro che ogni calciatore abbia l’ambizione di giocare nella massima serie, quindi il mio obiettivo è quello di tornare in Serie A. Non so se succederà subito oppure in futuro, ma è sicuramente ciò che voglio”.

Conclude con gli obiettivi stagionali: "Bastano due vittorie o sconfitte consecutive per ritrovarti in zone diametralmente opposte della classifica, dinamica accentuata da questa particolare fase storica. Siamo fortemente concentrati sul discorso salvezza, che vogliamo chiudere quanto prima, ma potremmo ritrovarci con due successi a lottare per qualcosa attualmente non immaginabile. La priorità, però, resta assolutamente la salvezza”.