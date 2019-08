© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Torna a Crotone Antonio Mazzotta che, a margine dell'allenamento odierno, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club: "Qui ci siamo trovati da Dio sia io che la mia famiglia, Crotone ci è entrata nel cuore e non l'abbiamo mai dimenticata: quando quest'estate c'è stata la possibilità di tornare qui non ci ho pensato due volte, qua è una grande famiglia dove il calore dei tifosi non ci mancherà. E ho trovato un gruppo fantastico, ma io al Crotone ci ho pensato da subito, appena ricevuta la chiamata, nonostante altre richieste: io sto bene, devo solo trovare il ritmo partita, ma con lo "Scida" che mi sostiene non sarà difficile. Ci attende subito il derby, vogliamo portarlo a casa".