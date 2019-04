© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Lecce Biagio Meccariello in vista della gara contro il Perugia parla del suo possibile ritorno all’origine, ovvero al ruolo di terzino che potrebbe toccargli vista l’emergenza in casa salentina: “Sono arrivato a giocare in B senza mai fare il centrale, avevo sempre fatto il terzino a destra. In caso di difficoltà non ho problemi a giocare sulla fascia, l’importante è essere utile alla squadra. In questi giorni il mister proverà tutte le alternative e chiunque scenderà in campo darà tutto. - continua Meccariello come riporta Sololecce.it - Perugia? Tutti gli impegni saranno delicatissimi a maggior ragione quello di lunedì dove arriviamo con qualche assenza, ma siamo pronti e stiamo preparando la gara al meglio. Loro sono una squadra giovane, ma con ottime qualità tecniche. Verre sposta gli equilibri, Han ha grande velocità e Sadiq un’importante fisicità”.