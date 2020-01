Riccardo Meggiorini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Empoli è una diretta concorrente, un pareggio qui non va mai buttato. Purtroppo nel secondo tempo abbiamo sbagliato gol clamorosi, non abbiamo saputo chiuderla ma avremmo meritato di vincere. Secondo me mentalmente e fisicamente abbiamo fatto un importante salto di qualità, purtroppo se arriviamo davanti alla porta e non la buttiamo dentro diventa un bel problema. Siamo compatti, abbiamo un'identità precisa, ma dobbiamo migliorare in tanti aspetti: sulla rete dell'Empoli siamo stati distratti, non possiamo parlare di sfortuna. Nervosismo? L'arbitro voleva tenere calma la partita, loro non volevano perdere e l'agonismo fa parte del gioco. Abbiamo lottato alla morte per i nostri obiettivi, continueremo così". Queste le parole di Riccardo Meggiorini ai microfoni di DAZN al termine della partita tra Empoli e Chievo finita 1-1.