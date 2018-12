© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la prima rete in maglia pescarese il centrocampista Filippo Melegoni ha parlato del suo momento personale, col ritorno in campo dopo due mesi: “Purtroppo la partita è andata così, io ho dato il meglio come tutti i compagni e sono soddisfatto a livello personale per gol e prestazione. Non credo che questa squadra sia in crisi, perché siamo aggressivi e grintosi, dobbiamo solo essere più cattivi sotto porta. - continua Melegoni come riporta Pescarasport24.it - Il Pescara è un’ottima società, che punta sui giovani e anche se non ho giocato ultimamente ho sempre sentito la fiducia del mister. Io mi concentro sul mio lavoro per conquistare una maglia da titolare, al mercato non penso, per quello c’è il mio procuratore”.