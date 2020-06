Menez: "La Reggina mi ha voluto più di tutte. Il 7? Grazie Sounas per avermelo lasciato"

Il neo acquisto della Reggina Jeremy Menez è stato presentato alla stampa nella giornata di oggi e ha parlato delle sue ambizioni con la maglia calabrese: “Per due o tre anni avevo perso la passione per il calcio, che ho sempre amato tanto, ma qui ho avvertito subito una sensazione positiva. Determinate sensazioni non si possono spiegare, il presidente è una persona alla mano, lui ama il calcio e fa tutto in base alla grande passione. C'erano anche altre squadre, ma la Reggina è quella che mi ha voluto più di tutte. Da ieri mattina non ci siamo mai fermati, ma avrò tempo per vedere e visitare la città. - continua Menez come riporta Tuttoreggina.it - Ho ricevuto tanti messaggi da parte dei tifosi e questo mi fa molto piacere, sarebbe stato bello festeggiare con tutti loro, ma ci sarà ancora molto tempo per farlo. A livello tecnico con posso chiedere nulla, dobbiamo ringraziare la squadra che ha portato la Reggina in B. Ora noi giocatori dobbiamo restare concentrati e lavorare per vincere il campionato e andare in Serie A. Non voglio nascondermi. Maglia? Ringrazio Dimitrios Sounas per avermi lasciato il numero, il 7, al quale tengo parecchio".