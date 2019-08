Mezza Calabria sogna in argentino. Con Maxi Lopez e Denis

C’è un pezzo di Calabria - Crotone e Reggio – che in questi giorni sta imparando a sognare in argentino grazie a due cavalli di ritorno come Maxi Lopez e German Denis. Entrambi con un passato importante in Italia alle spalle e reduci da avventura in Sud America (in Brasile col Vasco da Gama l’ex Catania, in Perù con l’Universitario l’ex Atalanta) e la voglia di dimostrare di avere ancora qualcosa da dare al nostro calcio nonostante un’età non più verdissima, classe ‘84 la Gallina, classe ‘81 El Tanque.

Il primo riparte dal Crotone in Serie B, con cui ha firmato un contratto annuale nella mattinata, e dal quel Sud che lo aveva portato in Italia – con la maglia del Catania – e fatto conoscere al grande pubblico nostrano. Il secondo invece deve ancora sbarcare, lo farà a inizio settimana, per vestire i colori della Reggina in Serie C e provarla a riportare fra i cadetti. Anche per lui si tratta di un ritorno al Sud (dove era esploso con la maglia del Napoli) per riallacciare il filo con il nostro paese interrotto nel 2016 con l’addio, fra le lacrime, all’Atalanta.

Due colpi a effetto, importanti, e sicuramente onerosi dei due club calabresi che vogliono recitare una parte da protagonisti nella stagione che prenderà il via nel fine settimana.