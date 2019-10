Milan e Giampaolo alla resa dei conti: Genoa decisivo per il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ieri mattina a Milanello è andato in scena un vertice fra il tecnico Marco Giampaolo e la dirigenza rossonera (presenti il dt Paolo Maldini, il ds Ricky Massara, ma non Zvonimir Boban). Un confronto deciso domenica sera dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina e la contestazione a 360 gradi della curva.

Mezz’ora di colloquio - Le parti hanno parlato per circa una mezz’ora in un clima che viene descritto, come riporta Tuttosport, costruttivo, con toni pacati da parte dei tre protagonisti. Un’analisi a mente lucida del momento della squadra in cui si è analizzato sopratutto il tracollo iniziato dal pareggio del Torino dopo 70 minuti di buonissimo calcio e sulla mancata reazione rossonera.

Il futuro - Nonostante i toni pacati di ieri una mancata vittoria contro il Genoa nella prossima giornata porterebbe quasi inevitabilmente al cambio di allenatore perché a Londra, casa base di Elliott, non sono contenti dell’andamento della squadra. Giampaolo ha quindi incassato una fiducia a tempo che solo una vittoria potrebbe rafforzare per il proseguo della stagione.