I minuti finali sono ancora una volta fatali al Livorno che contro il Frosinone subisce la terza sconfitta di fila a causa di un calcio di rigore trasformato da Ciano a un minuto dal 90°. Si tratta della quarta volta nelle ultime quattro gare che i labronici vedono sfumare punti, o addirittura una vittoria, nel finale di tempo: contro il Cosenza a fine settembre infatti i tre punti svanirono al 94° quando Pierini regalò un pari insperato al suo Cosenza. Peggio è andata poi contro Salernitana e ChievoVerona: contro i campani la sconfitta infatti arrivò al 91° per mano di Djuric (dopo che i livornesi erano andati due volte in vantaggio), mentre i veneti rimontarono – dal 3-1 al 3-4 – grazie alla rete di Segre all’89°. Un calo mentale nei minuti finali che pesa sulla classifica e anche sulla posizione del tecnico Roberto Breda che ora ha come ultima spiaggia un sentitissimo derby col Pisa.