Mirri, Ferrero e un gruppo cinese: è corsa per il Palermo in D

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Spazio al futuro del Palermo, sempre più vicino alla sparizione con conseguente ripartenza dalla Serie D, su Il Giornale di Sicilia in edicola con tre nomi che al momento sembrano intenzionati ad acquistare il titolo sportivo e far rinascere il calcio in città. In pole c’è Dario Mirri, che con la Damir lo scorso febbraio ha acquistato i diritto per la pubblicità all’interno dello stadio per 2,8 milioni di euro. “Non solo quello dell’investimento fatto quattro mesi fa, ma anche dei progetti annunciati in quel periodo. – si legge sul quotidiano - A partire dall’idea di un azionariato popolare con compiti di «vigilanza» sulla proprietà, per proseguire con la possibilità di allargare l’area di azione del Palermo su tutto il territorio. Anche per questo sono stati presi da tempo contatti con altre società come Cus e Parmonval“.

Alle spalle di Mirri c’è poi Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che ieri ha aperto a un investimento sulla piazza siciliana per riportare il Palermo dove merita di stare. Infine ci sarebbe un gruppo proveniente dalla Cina, con base a Hong Kong, che si starebbe muovendo attraverso un intermediario del nord Italia.