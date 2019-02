Mirri: "Ho il Palermo tatuato sul cuore. Ora torniamo a sorridere"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervenuto ai microfoni di Livesicilia.it l’imprenditore Dario Mirri ha parlato del suo aiuto al Palermo calcio chiamando a raccolta i tifosi: “Sono qui anche come segno di trasparenza essendo un palermitano verace. Se ci sono investitori che vogliono il bene della squadra si facciano avanti, le porte sono aperte. Se c’è un principe azzurro, mi passi l’espressione, che vuole sposare i colori rosanero sapendo di prendere un impegno d’amore questo è il momento di dirlo. Io allo stadio non vado in tribuna, ma in gradinata. Ingesso 20, fila 19 fin da bambino e da li non ci sposteremo mai perché siamo tifosi e palermitani nell’anima e la maglia ce l’abbiamo tatuata sul cuore. Ho pianto di gioia per il Palermo in serie A. Ho pianto tanto pure di tristezza, per la radiazione e per la cessione di Chimenti quando ero un ragazzo. Ricordo che mio zio mi consolò dicendo che i giocatori vanno e vengono, ma che il nostro amato Palermo resterà per sempre. - conclude Mirri – Non mi pentirò del gesto che ho fatto e sa perché? Perché stamattina, mentre venivo in ufficio, sono stato fermato da tanta gente che sorrideva e questo mi ha reso felice. Abbiamo pianto troppo“.