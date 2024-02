Ufficiale Modena, rinforzo a centrocampo. Ufficiale l'arrivo in prestito di Simone Santoro dal Perugia

E’ ufficiale l’arrivo al Modena F.C. di Simone Santoro, centrocampista, classe 1999: operazione in entrata definita con A.C. Perugia Calcio 1905. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Nato a Messina, muove i primissimi passi al Borgo Nuovo, società dilettantistica siciliana. Lo nota subito il Palermo, che lo accoglie all’età di 10 anni. In rosanero disputa 10 stagioni, risalendo, tappa dopo tappa, tutto il viaggio nel Settore Giovanile: vince anche il campionato di Primavera (e la Supercoppa) e colleziona diverse panchine in prima squadra. Nell’estate del 2019 passa al Teramo in Serie C, per la prima esperienza tra i grandi, e l’impatto è ottimo: in due stagioni raccoglie 68 presenze condite da 4 gol e 5 assist. Il Perugia, neopromosso in Serie B, lo nota e gli permette un ulteriore salto di categoria: nella prima annata conquista anche i playoff e, in tutto, somma, in due stagioni cadette 65 presenze, con 2 gol e 1 assist. In questa prima parte di campionato ha giocato in Serie C, sempre con il club umbro, collezionando 14 presenze, 2 gol e 2 assist.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Simone il benvenuto nella famiglia gialloblù.