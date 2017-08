Monachello: “Da siciliano sono orgoglioso di vestire questa maglia”

© foto di Federico De Luca

Il neo attaccante del Palermo Gaetano Monachello ha parlato al sito dei rosanero del suo arrivo nel club: “Da siciliano per me è un orgoglio vestire la maglia rosanero. Sono entusiasta di questa opportunità, non vedo l'ora di aggregarmi al gruppo e dare fin da subito il mio contributo alla conquista dell'unico obiettivo possibile".