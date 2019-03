Moncini: "Padova? Vicino a gennaio, ma ho preferito il Cittadella"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo le gare con la nazionale U21 azzurra il centravanti del Cittadella Gabriele Moncini è tornato ad allenarsi coi compagni di club concentrandosi sul derby col Padova: “Con Bonazzoli non abbiamo parlato della sfida, ci siamo solo salutati e detti che ci vedevamo sabato. Ho preferito accuratamente evitare l’argomento. - spiega Moncini ai microfoni di Trivenetogoal.it - Padova? A gennaio mi telefonò Bisoli con cui avevo lavorato a Cesena e mi chiese di raggiungerlo in biancoscudato, ma non ho alcun rimpianto. Quando ho saputo delle squadre che mi volevano mi sono concentrato sul Cittadella e ho trascorso una settimana a guardare i video. Secondo me questa era e resta la soluzione migliore per me”.