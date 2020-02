Moncini, sei mesi per dimostrare alla SPAL di essere da Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il mercato e ripreso a pieno regime il campionato anche in Serie B arriva il momento di analizzare le prime sortite dei nuovi acquisti di gennaio. Fra sorprese, conferme e qualche eccezione.

Sei mesi a Ferrara sono valsi a Gabriele Moncini 4 presenze per un totale di 154' in campo. Un mese a Benevento, invece, 4 presenze, 105' in campo e un gol. Una differenza evidente, questa, per un giocatore che nei prossimi sei mesi avrà modo di dimostrare di essere pronto per la Serie A da protagonista.

A Ferrara, infatti, la massima serie è sempre stata un passo troppo lontana per l'attaccante di Pistoia. Nel club sannita, che lo ha fortemente voluto, il palcoscenico dovrebbe cambiare in maniera assoluta nonostante una polemica a distanza con l'entourage di chi si giocherà il posto con lui (leggi Massimo Coda). Non a caso il Benevento con lui ha portato a termine una delle poche operazioni a titolo definitivo dell'intera sessione invernale di Serie B (prestito con diritto di riscatto o obbligo "a pioggia" ma transazioni definitive che si contano sulle dita di una mano) e i primi risultati si sono già visti con il gol contro il Cittadella, ma più in generale nella presenza in campo di un calciatore che settimana, dopo settimana, sembra sempre più integrato nei meccanismi della squadra di Filippo Inzaghi.