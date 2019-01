© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il futuro di Gabriele Moncini, centravanti dello SPAL, in queste ore sta sfogliando la margherita per scegliere da quale piazza ripartire per la seconda parte di stagione. In mattinata, riporta Trivenetogol.it, il calciatore avrebbe detto no al Padova che non può garantirgli impegno costante vista la presenza di Bonazzoli e Mbakogu, e sarebbe orientato a scegliere fra Cittadella e Livorno dove avrebbe maggiori garanzie di impiego da qui a maggio. Sullo sfondo resta il Venezia che però si trova in una situazione simile a quella del Padova. Toccherà sopratutto al classe ‘96 scegliere dove trasferirsi – la SPAL chiede un prestito oneroso e non ha posto paletti – per riannodare il filo con la scorsa stagione quando a Cesena segnò 8 reti in 26 presenze.