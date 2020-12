Monster SPAL. Cinque gare da dominatrice per dare un segnale a tutta la Serie B

vedi letture

Con il successo sul Pisa per 4-0 il conteggio di vittorie consecutive della SPAL è salito a sei. Ma sono le ultime cinque a dare un messaggio chiaro e tondo a tutta la Serie B. Dopo il 3-2 sul Vicenza del 24 ottobre scorso, infatti, la formazione di Pasquale Marino ha messo in fila cinque successi contro Reggina, Salernitana, Pescara, Entella e, appunto, Pisa mettendo a segno dieci gol e subendone zero. Tradotto due gol di media a partita e nessuno incassato contro rivali tutt’altro che semplice come Salernitana e Reggina, su tutte.

Una cinquina, questa, che dopo un avvio più lento del previsto rilancia gli estensi in prospettiva Serie A. E sabato il test in casa del Cittadella assume così un’importanza vitale visto che la Salernitana, attualmente in prima in classifica, dovrà vedersela col Brescia e il Lecce col Frosinone. Tre sfide che daranno il senso alle prossime settimane della Serie B. Con la SPAL nuovamente protagonista.