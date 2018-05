Montalto e una stagione dai due volti: 20 non bastano per la salvezza

© foto di Federico Gaetano

Un'annata dolce-amara quella vissuta da Adriano Montalto, centravanti della Ternana. Da un lato la retrocessione certificata nell'ultimo turno dalla sconfitta contro la Pro Vercelli, retrocessa anch'essa, dall'altro la miglior stagione in carriera (a 30 anni) con 20 reti in 34 presenze. Un bottino che doppia il suo massimo in carriera (10 gol in 25 presenze con il Martina Franca in Serie C) e gli permette di essere fra i migliori cinque marcatori della Serie B dietro la coppia gol dell'Empoli Caputo-Donnarumma e Di Carmine del Perugia, che potrebbe essere raggiunto o superato nell'ultimo turno, e davanti a calciatori come Mazzeo del Foggia, Cerri del Perugia, Ciano del Frosinone Calaiò del Parla e Caracciolo del Brescia giusto per citarne qualcuno. Una stagione che potrebbe regalargli in estate una nuova chance in Serie B anche se la Ternana tenterà tutto il possibile per trattenerlo e farne la punta di diamante della squadra che tenterà l'immediato ritorno in Serie B. Sempre ammesso che la proprietà resti quella di adesso e non si apra un vuoto – con il titolo sportivo consegnato al sindaco – che potrebbe spingere Montalto all'addio.