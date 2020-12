Monza, altro colpo dalla Serie A: preso Scozzarella dal Parma a titolo definitivo

Altro colpo per il Monza, in arrivo dal Parma. Il club di Silvio Berlusconi ha infatti chiuso per l'arrivo di Matteo Scozzarella a titolo definitivo con un contratto per i prossimi due anni. La società fa sempre più sul serio, anche in questo mercato di gennaio, per raggiungere l'obiettivo Serie A.