Monza, anche i giovani Gravillon e Gaetano nel mirino per la prossima stagione

Come spiegato ieri dall'amministratore delegato Adriano Galliani il Monza al momento può acquistare solo dei calciatori under per la prossima stagione. Oltre al figlio d'arte Daniel Maldini, trequartista classe 2001, e Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, di proprietà del Milan (il secondo attualmente è in forza al Pordenone) il club brianzolo starebbe puntando altri due giovani che si stanno mettendo in luce nel campionato cadetto. Si tratta del difensore centrale Andrew Gravillon, classe '98 dell'Ascoli, ma di proprietà dell'Inter e del centrocampista Gianluca Gaetano, classe 2000 della Cremonese, ma di proprietà del Napoli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.