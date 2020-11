Monza, Armellino: "Col Pordenone gara diversa da quella vinta in Coppa Italia". I convocati

Vigilia di gara per il Monza, con la squadra di Cristian Brocchi prossima alla trasferta di Lignano Sabbiadoro, dove affronterà il Pordenone nell'8^ giornata del campionato di B: trasferta alla quale forse non prenderà parte il tecnico, bloccato da una colica renale. L'allenamento odierno è stato diretto dal vice Alessandro Lazzarini, che probabilmente domani andrà in panchina in sostituzione del mister.

Del confronto, tra i brianzoli, ne ha parlato quest'oggi il centrocampista Marco Armellino: "Il Pordenone è una squadra forte, hanno fatto i playoff lo scorso anno, e sappiamo già che domani sarà una gara diversa da quella che abbiamo vinto di Coppa Italia. Andremo li a battagliare, per portare a casa il risultato e vincere la partita: ci attende un calendario di fuoco fino al 3 gennaio, ma siamo una squadra forte e una rosa completa, risponderemo sempre presente".

Di seguito, poi, la lista dei 25 convocati per il Friuli:

PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D'Errico, Fossati, Frattesi, Machin, Rigoni

ATTACCANTI: Boateng, Gytkjaer, Maric, Marin, Mota Carvalho.