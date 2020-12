Monza-Ascoli, le formazioni ufficiali: moduli speculari per i due mister. E Balotelli?

Luci accese all' "U-Power Stadium" di Monza, dove alle 19:00 andrà in scena Monza-Ascoli, valida per la 14^ giornata del campionato di B.

Sul versante ospite, sembrava che Quaranta potesse slittare nel ruolo di terzino, ma a sinistra è schierato Sarzi Puttini, con il centrale che fa coppia nel mezzo con Brosco, intanto che Spendlhofer e Avlonitis si accomodano in panchina. Nella fila brianzole, non è ancora il momento di Balotelli: unica nota, Barillà preferito a D'Errico.

Le formazioni ufficiali:

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Armellino, Fossati, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota Carvalho

ASCOLI (4-3-3): Leali; Corbo, Brosco, Quaranta, Sarzi Puttini; Gerbo, Saric, Donis; Chiricò, Bajic, Sabiri.