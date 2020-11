Monza, assente mister Brocchi dopo l'operazione per calcoli renali. Paletta ko, non si allena

Dopo la trasferta di Lignano Sabbiadoro, i biancorossi si sono ritrovati a Monzello alle 11 per preparare il prossimo impegno di Coppa Italia contro la Spal, martedì alle 14.30. Chi ha giocato contro il Pordenone ha svolto un lavoro defaticante di recupero in palestra, mentre per tutti gli altri c'è stato programma completo.

Attivazione motoria, possessi palla ed esercitazioni tattiche, prima della partitella finale, vinta 2-0 dai gialli con doppietta di Marin. Assente Paletta, che aveva saltato la gara di Lignano per una contusione alla gamba. A dirigere la seduta mattutina è stato ancora l'allenatore in seconda, Alessandro Lazzarini, aspettando il rientro di Mister Brocchi dopo l'operazione a causa dei calcoli renali. Domani dopo il pranzo ci sarà la rifinitura della vigilia e a seguire la partenza per Ferrara.