Monza-Balo, per l'attaccante vietati gli eccessi. E dovrà vivere entro 30km da Monzello

L’avventura al Monza è, molto probabilmente, l’ennesima ultima occasione per Mario Balotelli. A fare da mentore in Brianza c’è quel’Adriano Galliani che seppe portarlo a Milan e farlo rendere come mai prima e neanche dopo. Balo per conquistarsi questa nuova chance ha però dovuto accettare regole ben precise da parte della società. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attaccante dovrà evitare qualsiasi tipo di eccesso e non potrà vivere a non più di 30 km da Monzello, centro sportivo del club oggi allenato da un altro ex rossonero come Cristian Brocchi.