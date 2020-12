Monza, Balotelli: "Basta polemiche inutili. Voglio che a parlare sia solo il campo"

vedi letture

Il neo attaccante del Monza Mario Balotelli in un’intervista al settimanale Chi ha spiegato di voler far parlare di sé solo per quanto farà sul campo: “Ogni volta che parlo o dico qualcosa le mie parole sono spesso travisate per questo ho chiesto a Galliani di non sostenere la conferenza stampa. Ero sicuro che si sarebbe parlato di altro anziché solo di calcio. Ora è il momento che sia il campo a parlare. - continua Balotelli – Che faccia zero gol e ne faccia dieci fino a maggio saranno le mie azioni sul rettangolo verde a parlare. Ed è giusto che sia così perché sono stanco di vedere il mio nome al centro di polemiche inutili”.