Monza, Balotelli verso il debutto contro la Salernitana. Le aperture dei quotidiani sportivi

Mario Balotelli si appresta a iniziare la propria avventura in Serie B. Il giocatore, come anticipato nei giorni scorsi dal tecnico del Monza Brocchi, sarà infatti convocato per la prima volta dai brianzoli per la sfida d'alta classifica contro la Salernitana e potrebbe giocare uno spezzone di gara con la nuova maglia tornando così in campo dopo una lunghissima pausa. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in merito:

La Gazzetta dello Sport: “Balotelli pronto al debutto, la carta in più del Monza”

Tuttosport: “Monza, è l'ora di Balotelli”

Corriere dello Sport: “C'è Balotelli sulla strada di Castori. Monza-Salernitana è un crash-test”