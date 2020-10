Monza, Barberis: "Noi come il Benevento? È la nostra ambizione ma sarà durissima"

Dopo lo stop forzato causa Covid-19 il Monza questa sera tornerà in campo contro il Pisa all'Arena Garibaldi. In vista del match dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano le parole di Andrea Barberis, centrocampista arrivato in brianza dal Crotone. "C'è ancora un certo amaro in bocca, avremmo meritato di più - spiega in merito ai primi due pareggi a reti bianche contro SPAL ed Empoli -. Ora serve cambiare marcia. Credo che la società abbia fatto bene a giocarsi subito la carta del rinvio". Barberis poi definisce "utopistica" l'idea di una bolla stile NBA per il mondo del calcio.

Il centrocampista poi commenta il parallelismo fra la cavalcata del Benevento dello scorso campionato e le ambizioni della società della famiglia Berlusconi: "È la nostra ambizione e il Monza ha una sua identità. In B non c'è una super favorita: è difficile ammazzare il campionato come ha fatto il Benevento che ha saputo mantenere continuità. Va messo lo stesso impegno sempre, per questo a noi cambia poco aver affrontato subito due avversari importanti come Spal e Empoli".