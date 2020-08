Monza, Barberis si presenta: "Spero di portare questo club in Serie A"

Attraverso un video sui canali ufficiali del Monza il centrocampista Andrea Barberis, annunciato in conferenza stampa lo scorso nove giugno da Adriano Galliani, si è presentato ai nuovi tifosi dopo un periodo di vacanza a seguito della promozione in Serie A conquistata con la maglia del Crotone. "L’impatto è stato molto positivo, sapevo di venire in un ambiente molto organizzato e ambizioso. Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Galliani mi ha fatto un'ottima impressione, non lo conoscevo ed è una grande persona. Al momento della firma sono rimasto molto sorpreso perché è anche molto alla mano e simpatico. - continua il centrocampista - Sappiamo che gli obiettivi sono chiari, la società punta direttamente al salto di categoria e io spero di contribuire e portare il Monza in A. Ho trovato un gruppo affiatato anche se siamo in tanti al momento e qualcuno dovrà andare via così come arriverà qualche altro volto nuovo. Spero di potermi integrare presto".