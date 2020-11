Monza, Barillà: "Voglia di rivalsa dopo la Coppa Italia. Con Brocchi una marcia in più". I convocati

Alla vigilia del match contro la Reggina da casa Monza ha preso la parola Antonino Barillà, grande ex della sfida. Ecco le sue parole: “Ci sarà tanta emozioni ad affrontare la Reggina che è stata casa mia per anni ed è ancora nel mio cuore. Ora però è un avversario e dovrà mettere da parte i sentimenti. La mia condizione? Sto migliorando giorno per giorno, il ginocchio sta abbastanza bene. Siamo a buon punto. La vittoria? La voglia di rivalsa dopo la Coppa Italia c’è sempre. Contro la SPAL ci aspettavamo qualcosa di più e vogliamo rifarci domani. Ci sono tanti impegni ravvicinati e ci vorrà il massimo del supporto da parte di tutti. Brocchi? Sono contento che sia tornato, con lui abbiamo una marcia in più”.

Di seguito la lista dei convocati di Cristian Brocchi, tecnico del Monza, prima della gara di domani contro la Reggina:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Bellusci, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Bettella

Centrocampisti: Boateng, Fossati, Barberis, D'Errico, Frattesi, Barillà, Machin, Armellino, Colpani

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Mota Carvalho, Marin