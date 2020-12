Monza, Bellusci: "Ascoli? La squadra del mio cuore". I convocati: ancora out Balotelli

vedi letture

Dopo la sconfitta in casa del Pescara per il Monza di Cristian Brocchi arriva domani l’impegno interno contro l’Ascoli. Queste le parole alla viglia di Giuseppe Bellusci, difensore dei brianzoli, ai canali ufficiali del club (fonte TuttoMonza.it):

Sulla sconfitta di Pescara: "Il bello del calcio è questo, quello di cancellare e ribaltare una sconfitta come quella di Pescara, brutta e al 90', dopo un grande secondo tempo in 10 uomini fatti veramente bene da grande squadra, il calcio ci da la fortuna di dimenticare e di fare un'ottima prestazione e vincere subito la partita contro l'Ascoli".

Sull'Ascoli: "Ascoli è casa mia, è la squadra del mio cuore e che tifo, la città che mi ha cresciuto e dove sono nato calcisticamente e la porterò sempre nel mio cuore, però quando gioco non penso a queste cose, cerco sempre di fare bene per il Monza e per i miei compagni".

Sul Chiricò, ex compagno e attaccante dell'Ascoli: "Mino è un grande amico, abbiamo passato dei bei momenti insieme, abbiamo vinto insieme il campionato l'anno scorso dove è stato determinante e sicuramente lo abbraccerò con tanto affetto".

Sul campionato di Serie B: "Il campionato di Serie B credo sia il campionato più difficile al mondo, ne è la prova ogni settimana quando tutti danno un risultato per scontato poi non è cosi. Il campionato è equilibrato e aperto fino alla fine, dobbiamo cercare di perdere meno punti possibili e di mantenere sempre l'asticella alta e fare sempre risultato contro chiunque, dare continuità".

Dai canali ufficiali del Monza arriva la distinta con i convocati di Cristian Brocchi per la gara di domani contro l’Ascoli:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi, Lepore, Pirola, Carlos Augusto

Centrocampisti: Rigoni, Fossati, Boateng, Barberis, D'Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Machin

Attaccanti: Gytkjaer, Maric, Mota Carvalho, Marin

Non convocati l'infortunato Paletta, Balotelli che prosegue il suo programma di allenamenti a Monzello e Scaglia, squalificato per un turno dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata contro il Pescara.