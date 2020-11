Monza, Bellusci: "Fino a ieri eravamo scarsi, ora il contrario! Boateng il nostro Ibra"

vedi letture

Dopo la vittoria conquistata contro il Frosinone, il giocatore del Monza Giuseppe Bellusci è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Abbiamo concesso poco, anche grazie al lavoro delle mezzali e le punte. Avevamo preparato la partita in un modo, in base all’uscita del Frosinone; poi loro nel primo tempo ci venivano a prendere in un modo diverso. Siamo andati in difficoltà nella prima parte perchè non riuscivamo a trovare le soluzioni, poi nel secondo parlando col mister siamo riusciti a giocare da dietro. Fino a ieri si diceva che eravamo scarsi perché non arrivavano i risultati, adesso che abbiamo vinto due partite è il contrario. Ma ci vuole tempo per conoscersi, non bastano due mesi per capire bene le caratteristiche e dove vuole palla il compagno; non siamo ancora al 100%, bisogna migliorare giorno dopo giorno. Prince Boateng è il nostro Ibra. Siamo una squadra che può ambire a vincere, ma ci sono tante altre rose attrezzate”.