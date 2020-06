Monza, Berlusconi: "Ai giocatori ho dato consigli personalizzati. Come facevo al Milan"

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi nel corso della puntata di Qui Studio a Voi Stadio su Telelombardia ha parlato della promozione in Serie B certificata ieri dal Consiglio Federale: “Mi emoziono ancora con il calcio. Se non fosse così, non starei ancora in campo e non si vince se non ce la si mette tutta e ci si emoziona. Ho vissuto con gioia la notizia della promozione, ho brindato a tavola con mia figlia anche perché non possiamo fare feste pubbliche. - continua Berlusconi – Questa promozione è dei ragazzi in campo, dell’allenatore, di tutti i dirigenti e soprattutto di Adriano Galliani, che è sempre stato molto attivo e presente. Io ho sempre parlato con i giocatori, facendo quello che facevo al Milan con i risultati che abbiamo ottenuto. Ho sempre ricordato a tutti che era importante che la squadra giocasse in maniera collettiva, mettendo in atto gli schemi provati in allenamento. Poi prendevo i giocatori singolarmente e gli davo dei consigli personalizzati tra di loro”.