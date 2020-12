Monza, Bettella: "Bello tornare a Pescara, ma voglio i tre punti". Convocati: Paletta e Gytkjaer out

È il difensore Davide Bettella a parlare in conferenza stampa in vista della sfida Pescara-Monza di domani: “Abbiamo sfruttato il momento no per riorganizzare le idee, migliorarci e trasformare gli aspetti negativi in positivi. Abbiamo vinto due partite importanti e ora speriamo di avere continuità nei risultati. Personalmente mi sto riprendendo dopo un inizio complicato fra infortunio e Covid. L'asticella va tenuta sempre alta perché siamo tanti giocatori bravi, stiamo andando bene, speriamo di continuare. - continua Bettella – Sarà una bella emozione tornare a Pescara, una seconda casa, mi spiace solo che non ci siano i tifosi perché mi avrebbe fatto piacere rivederli. Reputo Pescara una piazza importantissima per me e le mia crescita, ma giocherò per vincere”.

Fra i 24 convocati di mister Brocchi restano fuori Paletta, alle prese col recupero dall'infortunio al retto femorale e Gytkjaer, per i postumi di una contusione al piede rimediata nel match contro la Virtus Entella. Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Pirola

Centrocampisti: Rigoni, Fossati, Boateng, Barberis, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Colpani, Machin

Attaccanti: Maric, Mota Carvalho, Marin