Monza, bomber e non solo: Antonelli, Ndoj e Cigarini nella lista della spesa

Punto sul mercato futuro del Monza su Tuttosport in edicola che spiega quali potrebbero essere i prossimi colpi del duo Galliani-Antonelli dopo il regista Barberis. In avanti i brianzoli cercano una punta di peso, che possa fare la differenza in Serie B, e per questo hanno messo in cima alla lista Alfredo Donnarumma del Brescia, protagonista delle promozioni coi lombardi e con l’Empoli, e possibile partente a fine stagione. Sempre in casa Rondinelle piace anche il centrocampista Emanuele Ndoj, altro elemento che può fare la differenza in cadetteria. Per l’attacco invece le alternative a Donnarumma sono Massimo Coda del Benevento, già cercato a gennaio quando poi si virò su Mota Carvalho, e Giampaolo Pazzini dell’Hellas, entrambi in scadenza di contratto.

Ma non finisce qui perché piacciono anche due calciatori del Pescara come Cristian Galano e Milos Bocic che potrebbero ricongiungersi con Machin a distanza di sei mesi. Per quanto riguarda gli innesti d’esperienza ecco Luca Antonelli dell’Empoli, monzese doc e già al Milan con Galliani e Berlusconi, e Luca Cigarini del Cagliari.