Monza, Brocchi: "Con l'Empoli sfida affascinante. Marin? Lo valuteremo durante la sosta"

vedi letture

In vista dell'impegno di domani ed Empoli Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da TuttoMonza.it: "L'Empoli? E' squadra di ottima caratura con il giusto mix tra giocatori d’esperienza e giovani di prospettiva, ha vinto la prima a Frosinone dimostrando un gioco propositivo, sarà una sfida difficile e allo stesso tempo affascinante. Marin? Ha grandissime qualità nel dribbling e nella velocità, si è allenato oggi per la prima volta con noi e avremo tempo di poterlo valutare nelle prossime due settimane sfruttando la sosta per le Nazionali. I tanti pareggi della prima giornata? Tante squadre sono forti, noi siamo tra queste, l’obiettivo in testa è chiaro e per cercare di raggiungerlo bisogna mettere in campo voglia, tenacia e spirito di gruppo.”