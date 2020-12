Monza, Brocchi deve vincere per rinsaldare la panchina e allontanare lo spettro di D'Aversa

In attesa di poter contare su Mario Balotelli, ultimo colpo di mercato della dirigenza, Cristian Brocchi deve rinsaldare la propria posizione sulla panchina del Monza. Il pareggio contro il Vicenza e la pesante sconfitta in casa della Reggiana, assieme a una classifica non in linea coi progetti dirigenziali, hanno fatto aumentare le voci sul suo futuro con il tecnico che ora è chiamato a vincere contro il Venezia, magari convincendo anche sul piano del gioco, per allontanare le nubi sulla sua testa e scacciare il nome di Roberto D’Aversa che appare in pole per l’eventuale sostituzione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.